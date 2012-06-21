Нідерланди та Австралія поклали на Росію відповідальність за її участь у знищенні рейсу MH17 над Донбасом улітку 2014 року. Росію вже повідомлено про такий висновок. Найголовніше, що уряди цих двох країн розпочинають процеси для притягнення Росії до відповідальності. Так чітко й аргументовано, як ця заява міністра закордонних справ Нідерландів Стефа Блока, подібні речі на міжнародній арені ще не звучали.
Відповідальність держави набуває чинності, коли вона не дотримується положень міжнародного права. Цей правовий шлях щодо РФ і обрали Нідерланди та Австралія. Тож вони звертаються до російської влади взяти на себе відповідальність і повною мірою співпрацювати щодо встановлення істини. Інакше кажучи — визнати себе винною.
Що означає для Кремля визнання своєї провини, говорити зайве. Тож цього, найімовірніше, не станеться. І наступним кроком буде подання справи до міжнародного суду, для якого ситуація очевидна, як Божий день. Тож РФ сама себе загнала між двох вогнів. Обдурюючи весь світ, московські стратеги вкотре надурили самі себе.