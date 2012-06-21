Комітет постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) ухвалив рішення, яким продовжив на наступні шість місяців санкції проти осіб і компаній, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Адже термін дії чинних санкцій спливає 15 вересня, повідомляє УНІАН.
Поки що не відомо, чи було внесено зміни до переліку осіб і компаній, проти яких застосовано санкції у вигляді заборони на в’їзд і замороження активів. У переліку, затвердженому минулого разу, санкції запроваджували проти 153 осіб та 40 компаній, а деякі засоби масової інформації повідомили, що до них може бути додано компанію «Кримські морські порти».
Президент Петро Порошенко підтримав рішення ЄС, про що повідомив у своєму Twitter: «Вітаю рішення послів ЄС продовжити на півроку та розширити пакет санкцій проти Росії за окупацію Криму». За його словами, «тягар «Кримнашу» має залишатися для російської влади «нестерпно важким» аж доти, доки Україна не відновить повного суверенітету над Кримським півостровом.