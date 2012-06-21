Цими днями в річці Ворскла справили новосілля майже 2 тисячі мальків прісноводної стерляді, що поповнили рибні запаси одного з найчистіших річкових плес Європи. За словами представників Гетьманського національного природного парку, який став організатором відповідного проекту з відновлення популяції риби, занесеної до Червоної книги України, це вже другий етап роботи, розпочатої у 2014 році. Тоді на семи ділянках Ворскли випустили 10 тисяч мальків стерляді, а вже за тиждень малечу зафіксували на відстані 5 кілометрів від місця випуску.
Як повідомив голова Сумської ОДА Микола Клочко, нинішнього року в 11 пунктах буде випущено ще не менш як 25 тисяч мальків цієї риби. Відповідні кошти в сумі 152,7 тисячі гривень надано з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. До слова, нині стерлядь у незначній кількості водиться в Десні і Сеймі, тож зариблення Ворскли має заповнити цю важливу прогалину.