27 жовтня 2023 року в Києві відбувся форум “Українська – мова перемоги”, де експерти, представники громадськості та влади обговорили способи розвитку й поширення української мови. Так, через реальні історії людей учасники події могли переконатись у важливості популяризації української мови. Про це повідомляє Урядовий портал.

Йшлося і про збереження української культури та мови серед українців за кордоном. Цьому присвятили окрему панельну дискусію з включенням закордонних учасників. У ній взяв участь т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

«Освіта формує в людини цінності, а інституції сфери культури задовольняють потреби в культурному продукті, надають культурні послуги. Якщо у людини є потреба прочитати українську книгу, подивитися україномовний фільм чи виставу, включити українське телебачення, то вона обов’язково має це знайти. Головне, щоб україномовні продукти були затребуваними. Важливо зробити цю пропозицію цікавою. Цікавішою ніж інші», – зазначив т. в. о. Міністра.

Він також додав, що через повномасштабне вторгнення рф в Україну, за кордоном з’явилась нова українська діаспора. Тож нині варто говорити не лише про промоцію української культури для іноземців, а й показувати наскільки Україна сповнена культурних процесів високого світового рівня самим українцям, аби вони хотіли повернутись додому. Крім того, розповів про презентовану МКІПдо Дня української писемності та мови Держпрограму розвитку й поширення української мови, де цілий розділ присвятили створенню спеціальних культурних продуктів орієнтованих для закордонного споживача.

Ростислав Карандєєв закликав громадськість пропонувати способи збереження та поширення української мови і долучатись до команди МКІП, аби втілювати свої ідеї в життя.

Т. в. о Міністра культури та інформаційної політики вручив нагороду «Амбасадор мови» Остапу Українцю, письменнику, автору чотирьох романів, перекладачу і одному зі співтворців YouTube каналу «Твоя підпільна гуманітарка». Він багато говорить про розвиток та стимулює цікавість саме до живої української мови. 170 тисяч підписників його каналу спростували міф про те, що гуманітаристика в Україні цікава лише вузькому колу людей.