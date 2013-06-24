У Брюсселі відбулося засідання Ради міністрів культури Європейського Союзу. З вітальним словом до організаторів та учасників засідання звернувся т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв. Про це повідомляє Урядовий портал.

Ростислав Карандєєв подякував Міністру культури і спорту Іспанії пану Мікеле Ісеті за запрошення та висловив вдячність за беззаперечну підтримку української культури, яка є не лише суттєвим чинником у стримуванні російської агресії, а й важливим елементом формування національного духу опору.

«Українська культура та все українське суспільство мобілізоване на боротьбу з агресором. Ми завдячуємо кожному уряду, кожній європейській країні, які допомагають Україні. Це – суттєва допомога. Сподіваємося на її продовження, а також на розширення форм взаємодії, зокрема щодо нашої відбудови після завершення війни», – закликав Ростислав Карандєєв.

Він також висловив сподівання на швидкий вступ України до Європейського Союзу.

«Щиро зичу нам з вами перемоги в тій боротьбі, яку сьогодні на передньому фланзі європейського континенту веде наша країна. Ми переможемо. Я впевнений в цьому, як і все українське суспільство. Кожен український митець, кожен український культурний діяч мріє про той час, коли він вільно зможе жити і працювати в інтересах нашої країни і всього світу», – резюмував т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики України.

У рамках засідання Ради міністрів культури ЄС Італія оголосила про запуск ініціативи для відновлення культурної спадщини України, пошкодженої через російську агресію. Дві італійські культурні фундації – Міланський Трієнале та Римська MAXXI – започаткували «Лабораторію перебудови України». Цей центр спрямований на співпрацю між країнами-партнерами, фінансовими організаціями та креативними компаніями з метою допомогти відновити Україну через реалізацію інноваційних проектів. Італія також закликала ЄС та Європейську комісію підтримати включення реконструкції української культурної спадщини до Ukraine Facility.