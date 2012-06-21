У Європейському парламенті запропонували скасувати плату за роумінг мобільного зв'язку між Європейським союзом і Україною, Молдовою і Грузією, створити трастовий фонд для інвестицій в Україну і, можливо, ввести нові санкції відносно Росії, повідомляє Радіо Свобода.
Ці заходи напередодні листопадового саміту програми ЄС «Східне партнерство» містяться в проекті доповіді з рекомендаціями Європарламенту та інших європейських інститутів за цією програмою.
Європарламент пропонує для цих трьох країн-учасниць програми подати привабливу модель «Східного партнерства-плюс», яка передбачала б, крім згаданого, також запровадження для цих країн односторонніх тарифних преференцій або створення широкосмугових каналів зв'язку з ними високої потужності.
Така модель «плюс» може бути запропонована і трьом іншим учасницям «Східного партнерства», Вірменії, Білорусі і Азербайджану, «коли вони будуть готові для таких розширених можливостей», йдеться в документі.