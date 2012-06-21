На Волині затримали організовану злочинну групу. Зловмисники, за інформацією прес-служби прокуратури краю, вчинили розбійний напад на страхового агента і заволоділи сумою у півмільйона гривень. Трьох осіб, причетних до скоєння низки тяжких злочинів на Волині, вдалося оперативно затримати.
Двоє з трійки молодиків (24-х та 29-ти років) давно перебували в полі зору правоохоронних органів. Над ранок 26 лютого чоловіки, одягнені в чорний одяг та балаклави, розбивши вікно кухні, проникли у приватний будинок у Любомлі, зв’язали господиню оселі — страхового агента однієї зі страхових компаній. Тут заволоділи коштами, еквівалентними сумі у приблизно 500 тисяч гривень, та ювелірними виробами.
За гарячими слідами співробітники Любомльского відділу поліції спільно з оперативниками управління карного розшуку ГУНП в області та спецпідрозділом «КОРД» затримали зловмисників.
За інформаціює прес-служби ГУНП в області, одного з них, 24-літнього мешканця Любомля, затримали у райцентрі, двох інших, 24 та 29 років, переслідували та затримали в автомобілі «Volkswagen Passat» на автодорозі поблизу села Свидники Ковельського району. Викрадені речі вилучили.
Щодо розбійників, то усі вони — раніше не судимі, двоє — мешканці Любомля, один — лучанин. Їм оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Під час огляду автомобілів, якими молодики тікали з місця злочину, виявлено та вилучено гроші та ювелірні вироби. Автомобілі поміщені на штрафмайданчик.
Триває досудове розслідування, вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжних заходів. Відомості про скоєний розбій внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.