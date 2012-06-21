На Вінниччині вперше роблять поточний середній ремонт доріг водночас на 42 кілометрах. Прорив стався торік, коли осучаснили 19,4 кілометра. Зрозуміло, що найперша увага до трас міжнародного значення і тих ділянок, які найбільше занедбані.
Автодорога М-21 Житомир — Могилів-Подільський входить до міжнародного транспортного коридору, що з’єднує Україну з Молдовою. Її протяжність в межах області 178,4 кілометра. Інтенсивність руху на ній в період пікових навантажень — майже 14 тисяч автомобілів на добу.
Перевантаження і збільшення потоку великовагового транспорту через кордон з Молдовою визначили пріоритетність напрямку. Тому на цій дорозі ще на початку квітня коштом державного бюджету розпочалися роботи з поточного середнього ремонту на трьох ділянках — від села Стрижавка до міста Калинівка сумарною протяжністю 9,4 кілометра. За технологією тут виконано роботи з укріплення основи дорожнього полотна методом регенерації, покладено вирівнювальний шар асфальтобетону і верхній шар щебенево-мастичного асфальтобетону. Роботи на цих ділянках завершуються.
Із червня за рахунок коштів від перевиконання митних платежів розпочато роботи ще на трьох ділянках М-21 (з Вінниці через села Сьомаки, Коцмазів, Попівці), на стан яких нарікали перевізники, зазначаючи, що там і асфальтового покриття не залишилося. Загалом нині на дорозі М-21 у межах області відбувається поточний середній ремонт на 22,4 кілометра.
Єврокоридором, що поєднує захід і схід, є автомобільна дорога М-12 Стрий — Тернопіль — Кіровоград — Знам’янка, яка в межах Вінниччини має протяжність 185,4 кілометра. Тут за рахунок коштів, залучених у попередні роки під державні гарантії Державним агентством автомобільних доріг та за умов співфінансування з місцевими громадами, роблять поточний середній ремонт трьох об’єктів, зокрема частини об’їзної Вінниці. Її давно треба було привести до ладу: частина об’їзної гладенька, а частина була в такому стані, що їдеш ніби не на автомобілі, а на козі верхи.
«Такої кількості об’єктів поточного середнього ремонту доріг загального користування в області не бачили роками. Активна позиція уряду щодо відновлення автошляхів дає результати. Вчасно проведено тендери в системі ProZorro, є відповідне фінансування, триває співпраця з облдержадміністрацією та місцевими громадами — все це складові того, що в області ремонтують 42 кілометри доріг. Ремонтують якісно, у відповідні терміни і з дотриманням усіх норм безпеки руху», — зазначив начальник служби автомобільних доріг у Вінницькій області Ігор Корольчук.