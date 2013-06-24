Разом із нашими союзниками ми маємо створити значний тиск на росію, щоб розблокувати морські порти та вивезти їжу до країн, які на неї чекають. На цьому наголосив під час зустрічі з Президентом Стортингу Норвегії Масудом Гарахані. Про це повідомляється на офіційній сторінці Фейсбука прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Зараз росія блокує українські морські порти, позбавляючи нас можливості експортувати товари. Понад 90 млн тонн аграрної продукції, які потребують низка країн Європи, Африки та Азії.

Подякував Норвегії та норвезькому народу за підтримку нашої країни. Сьогодні всі у світі чітко розуміють, що Україна виборює не лише свою свободу, але й захищає безпеку всієї Європи. Радий був почути, що Норвегія допоможе українцям в цій боротьбі в будь-який спосіб.

Запросив норвезьких партнерів також долучатися до допомоги у відновленні України.