У північно-східній частині Таїланду озеро Кумпхаварі розцвіло рожевими лотосами.
Щорічно з березня по листопад понад три тисячі гектарів поверхні мілководного озера покриваються квітками лотоса рожевого кольору. Озеро дуже популярне серед туристів. Звичайно саме тим, що вся його поверхня вкрита рожевими квітками. Глибина прісноводного водоймища лише місцями перевищує один метр. Тим не менш, для регіону озеро має важливе значення в життєзабезпеченні та сільському господарстві. Місцеве населення щоденно відвідують водойму, ловлячи рибу та збираючи стебла і квітки лотоса, які використовуються під час приготування їжі.