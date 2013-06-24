Уряд підтримав відповідну пропозицію Мінцифри: на час воєнного стану діятиме спрощений порядок становлення базових станцій. Це допоможе операторам мобільного зв’язку розширювати покриття у всій Україні, особливо вздовж доріг, у селах, і відновлювати зв’язок на деокупованих територіях.

Першочергові зміни такі: на об’єктах державного та комунального майна — дозвіл на розміщення за 15 робочих днів замість шести місяців; на державних та комунальних земельних ділянках — дозвіл на розміщення за 25 робочих днів замість 1,5 року; пришвидшене розгортання мереж у всій Україні, зокрема на автошляхах, віддалених та деокупованих територіях.

Однак ці зрушення не залишають без уваги захист інтересів держави та місцевих громад. Оператори мають укласти договори оренди чи сервітуту протягом воєнного стану та 24 місяців — після. Для запобігання зловживанням введено чіткі обмеження: площа ділянки не може перевищувати 0,05 га; заборонено використовувати особливо цінні землі для цих цілей; до укладення договору оператори сплачують плату, яка дорівнює орендній, що дає додаткові надходження в місцеві та державний бюджети.

За умовами ліцензій від листопада 2024 року оператори мобільного зв’язку зобов’язані забезпечити 4G: за рік — у містах і селах з населенням понад 2000 людей (90% населення України); за 16 місяців — на міжнародних і за 24 місяці — на національних автошляхах; за шість місяців — відновити зв’язок на деокупованих територіях.

Постанову розроблено на виконання Закону України «Про електронні комунікації», який зобов’язує Кабінет Міністрів визначити порядок розміщення мереж під час воєнного стану. Такий підхід надзвичайно важливий, оскільки забезпечення зв’язку в умовах війни стає життєво необхідним для безпеки й стабільності населення, повідомляє Мінцифри.