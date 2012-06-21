Одне з останніх досліджень вчених показало, що манго - не тільки смачний екзотичних фрукт, але і вельми корисний для здоров'я серця.
Про це повідомляє видання Тelegraf.
Вчені з Індії з'ясували, що манго має пребіотичні властивості, які допомагають засвоюватися поживним речовинам в організмі, а також стимулюють ріст і активність бактерій травної системи.
У складі манго міститься чимала кількість вуглеводів, фенольних сполук і бета-каротин, що дає потужний антиоксидантний ефект. Крім того, у цьому екзотичному фрукті присутній вітамін Е і селен, які підтримують хорошу роботу серця.
Медики відзначають, що компоненти, які входять до складу пребіотичних продуктів, особливо корисні для сердечників, діабетиків, а також людей, хворих на рак.