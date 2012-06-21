Вчені розкрили кілька фактів про мумії, які раніше не були відомі людству.
Про це повідомив портал Gogetnews.
За словами дослідників, поховання за допомогою муміфікації тіла було по кишені не всім мешканцям Стародавнього Єгипту. Це не тільки дорога процедура, але ще й досить складна, адже включала в себе розтин, видалення всіх внутрішніх органів та заповнення черевної порожнини ароматними маслами.
Вчені з’ясували, що під час муміфікації, існували й дешеві варіанти. Але, навіть при цьому, родичі покійних робили все як треба – за найвищим розрядом. Люди боялися, адже вважали, що погано забальзамований небіжчик може переслідувати своїх жадібних нащадків.
Деяких з них ховали з відкритим ротом, щоб показати дихання. Також, єгиптяни вважали, що це допоможе покійному насолоджуватися напоями та їжею, які також клали в могилу.
Британці, які колонізували Стародавній Єгипет, ігнорували вірування тамтешнього населення та розкрили величезну кількість мумій. Після цього, мумії не представляли ніякого інтересу, їх виставлялися на продаж.
Тіла віддавали за безцінь виробникам фарб. Колір, який отримували з подрібнених залишків, називався «коричнева мумія».