Україна зацікавлена у збільшенні кількості програм з гуманітарного розмінування, ініційованих міжнародними інституціями, і в розширенні вже чинних. Зокрема, в масштабуванні спільного проєкту Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP), Продовольчої та сільськогосподарської організації Об’єднаних Націй (FAO) та Швейцарського фонду протимінної діяльності (FSD) з розмінування земель дрібних фермерів та підтримки агровиробників. На цьому наголосила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко під час онлайн-зустрічі з виконавчою директоркою Всесвітньої продовольчої програми ООН Сінді Маккейн.

Під час розмови віцепрем’єр розповіла про перебіг реалізації урядових планів з першочергового повернення в експлуатацію земель сільськогосподарського призначення. Як зазначила Юлія Свириденко, очищення сільгоспземель надзвичайно важливе для відновлення та подальшого розвитку економіки України, а також для продовольчої безпеки у світі. Адже навіть нині, попри війну, Україна постачає продовольство у країни, які перебувають на межі голоду.

За її словами, Україна налаштована вже цього року повернути в експлуатацію до 35% земель сільгосппризначення зі 470 тисяч га, визначених для першочергового розмінування. Для пришвидшення очищення території — а всього потенційно забруднено понад 170 тисяч квадратних кілометрів нашої держави — уряд працює над посиленням спроможностей операторів з розмінування. Як зазначила Юлія Свириденко, на платформі на підтримку України United24 відкрито рахунок, кошти з якого буде спрямовано саме на гуманітарне розмінування.

Юлія Свириденко подякувала Сінді Маккейн за допомогу, яку надає Всесвітня продовольча програма ООН українцям та за реалізацію програм, зокрема з підтримки українського агросектору. Говорячи про програму з розмінування земель дрібних фермерів, яку WFP, FAO та FSD розпочали реалізовувати минулого місяця, перший віцепрем’єр-міністр висловила сподівання на якнайшвидше масштабування проєкту на інші регіони.

«Такі ініціативи, як проєкт із розмінування земель дрібних фермерських господарств, який ви реалізуєте на Харківщині, допомагають Україні швидше очистити території, сільгоспвиробникам — знову вирощувати врожаї на своїх землях. Тож ми зацікавлені в розширенні проєкту на інші регіони і в тому, щоб подібних ініціатив від міжнародних інституцій було більше», — зазначила Юлія Свириденко.

Сінді Маккейн підкреслила, що Всесвітня продовольча програма ООН повністю підтримує прагнення України якнайшвидше очистити території й надалі надаватиме допомогу, зокрема і з розмінуванням.

«Нам важливо, щоб українські аграрії не втратили ще один сезон», — зазначила виконавча директорка WFP.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»

ДОВІДКА «УК»

Проєкт Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP), Продовольчої та сільськогосподарської організації Об’єднаних Націй (FAO) та Швейцарського фонду протимінної діяльності (FSD) розпочато в червні в Харківській області як пілотний. Він передбачає очищення від вибухонебезпечних предметів земель дрібних фермерів, площа угідь яких не перевищує 300 га. У подальшому заплановано розширення проєкту на Миколаївську та Херсонську області. Проєкт вартістю 100 мільйонів доларів США потребує фінансування обсягом 90 мільйонів доларів США. За оцінками FAO та WFP, економічна вигода від реалізації проєкту може становити до 60 мільйонів доларів США на рік.