Перехід на українські номери вже ввезених в Україну легкових автомобілів з іноземною реєстрацією обійдеться їх фактичним власникам в 1-1,4 тис. євро. Про це повідомила глава Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики, народний депутат від БПП Ніна Южаніна для Еспресо.TV.

«Коли ми порахували, це зовсім невеликі суми сплати митних платежів. Категорія до 2200 см кубічних, 2-а категорія автомобілів, це в районі 1 тис. євро. Наступна категорія - 1,2 - 1,4 тис. євро», – заявила вона.

Южаніна повідомила, що це рішення стосується автомобілів на іноземних номерах випущених після 2010 року, так і після 2000 року.

Відповідні зміни будуть внесені в Податковий, Митний та Бюджетний кодекс.

«Це дійсно величезний крок назустріч людям», – підкреслила глава профільного комітету. 