Перехід на українські номери вже ввезених в Україну легкових автомобілів з іноземною реєстрацією обійдеться їх фактичним власникам в 1-1,4 тис. євро. Про це повідомила глава Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики, народний депутат від БПП Ніна Южаніна для Еспресо.TV.
«Коли ми порахували, це зовсім невеликі суми сплати митних платежів. Категорія до
Южаніна повідомила, що це рішення стосується автомобілів на іноземних номерах випущених після 2010 року, так і після 2000 року.
Відповідні зміни будуть внесені в Податковий, Митний та Бюджетний кодекс.
«Це дійсно величезний крок назустріч людям», – підкреслила глава профільного комітету.