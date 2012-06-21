Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову в нормандському форматі із Президентом Франції Еммануелем Макроном, Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і Президентом Росії Володимиром Путіним. Розмова тривала дві години, повідомляє департамент прес-служби АП.
Співрозмовники заслухали доповідь голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурула Апакана і його заступника Александра Хуґа.
Петро Порошенко закликав Росію негайно припинити агресивні дії й постачання зброї на окуповані українські території й заявив, що звільнення заручників блокує російська сторона.
Лідери Франції й Німеччини наголосили на неприпустимості будь-яких заяв, що підривають територіальну цілісність України, зокрема щодо створення так званої Малоросії. Співрозмовники відзначили важливість повного припинення вогню, виведення важкого озброєння під цілодобовим моніторингом ситуації місії ОБСЄ. Сторони домовилися продовжити роботу над дорожньою картою імплементації мінських домовленостей.