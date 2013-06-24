Уже 14 млн українців подали заявки на отримання 1000 гривень у межах «Зимової підтримки», зокрема: 11,4 млн оформили через «Дію», з них 2,9 млн заявок на дітей; понад 700 тисяч — самостійно через Укрпошту; ще для 1,8 млн людей, які є у соціальному списку, кошти буде нараховано автоматично. Подати заявку можна до 24 грудня. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

«Розпочалася друга хвиля виплат тисячі «Зимової підтримки» — для тих, хто подався на другий день приймання заявок. Уже отримали кошти 3,5 мільйона людей. Ми фіксуємо, що люди вже витратили 473 мільйона гривень. Найбільше перераховують на оплату комунальних послуг (80%), також у топі витрат книжки, аптеки і донати на Сили оборони», — зазначила Юлія Свириденко.

Ті, хто подав заявку через Укрпошту, почнуть отримувати кошти з дня Миколая 6 грудня.

Завдяки розпочатій другій хвилі виплат допомоги обсягом 1000 грн за програмою «Зимова підтримка» цього разу кошти отримають ще 2,5 млн українців, які подали заявку через «Дію» 16 листопада, зокрема й батьки, що оформлювати виплату на дітей. Загальна сума допомоги другої хвилі — понад 3 млрд грн.

У першій хвилі 1000 гривеньодержали1,8 млнгромадян, які отримують пенсії та соціальні допомоги через Укрпошту — кошти надійшли на спеціальний рахунок разом з регулярними виплатами, а також 1,7 млнкористувачів застосунку «Дія», які подали заявки першого дня програми, 15 листопада, — допомога їм надійшла на картку «Національний кешбек». Українці вже почали витрачати кошти, найчастіше для оплати комунальних послуг, на купівлю книжок і благодійність. Загальна сума цих витрат сягнула 473 млн грн.

Одна з головних умов — фактичне перебування в Україні. Ті громадяни, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, не зможуть отримати цю виплату.

Подати заявку можна онлайн через застосунок «Дія» або безпосередньо у будь-якому з понад 26 тисяч відділень Укрпошти. У застосунку прийде сповіщення про зарахування допомоги, а ті, хто подав заявку через Укрпошту, отримають SMS. Приймання заявок триває до 24 грудня 2025 року.

На 1 грудня українці вже подали понад 14 млн заявок: 11,4 млн — через Дію, з них 2,9 млн — на дітей, ще майже 700 тис. оформили у відділеннях Укрпошти. До цієї кількості входять 1,8 млн отримувачів пенсій та виплат.

Тим, хто не може самостійно відвідати відділення, слід зателефонувати на гарячу лінію Укрпошти 0-800-300-545 — поштар допоможе оформити заявку. Жителі прифронтових територій можуть подати її через мобільне відділення.

Витратити кошти, одержані за програмою «Зимова підтримка», вже зараз можна на комунальні послуги, українські ліки та книжки, поштові послуги і благодійність.

Кошти, нараховані на картку «Національний кешбек» через Дію, потрібно використати до 30 червня 2026 року.Виплату можна витратити у відділеннях Укрпошти.

Джерело:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності