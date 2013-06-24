16 травня у Міністерстві у справах ветеранів України відбулось перше засідання відбіркової комісії з визначення кандидатів до складу національної збірної команди України для участі в міжнародних спортивних змаганнях «Ігри Нескорених» 2023, які відбудуться у вересні у Дюссельдорфі (Німеччина). Про це повідомляє Урядовий портал.

Члени відбіркової комісії, до складу якої увійшли Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна, заступник Міністра молоді та спорту Матвій Бідний, представники громадського сектору, центральних органів виконавчої влади, силових відомств, мають визначити 24 учасників національної збірної з числа понад 120 лідерів відбіркових змагань, що відбулися цього квітня у Львові.

На початку засідання голова комісії Юлія Лапутіна запропонувала вшанувати хвилиною мовчання усіх Захисників і Захисниць, котрі віддали життя за Україну, а також учасника Ігор та львівського відбору, Олега Кравця, який повернувся на фронт після важкого поранення і загинув цими днями.

Партнери Мінветеранів – Міжнародний благодійний фонд “Повернись живим”, ГО “Стратком UА” та “Ігри Інвіктус” презентували Програму відбору кандидатів до складу національної збірної команди України за критеріями міжнародної фундації Invictus Games.

«Цього року за підтримки всіх тих організацій, які спільно з нами працювали над організацією наших відбіркових змагань, завдяки підтримці Львівської обласної військової адміністрації, мерії міста Львова відбувся дійсно фантастичний відбір. Ми пишаємося нашими хлопцями й дівчатами, які з важкими вадами здоров’я, пораненнями повертаються до життя і показують своїм прикладом, що українці – сильна нація», ­- зазначила очільниця Мінветеранів.

«Зараз у нас буде дуже важка місія об’єктивно і прозоро відібрати тих, хто підпадає під критерії і філософію міжнародної спільноти Інвіктусів, відповідно до яких ці Ігри – набагато більше, ніж спорт», - наголосила Юлія Лапутіна. - Адже коли ми були у Львові і коли ми вручали кожному, хто брав участь у змаганнях, медалі, то дійсно, нам було зрозуміло, що кожен і кожна з них - Герой і Героїня. Вони всі гідні представляти Україну. Це справжні воїни, сильні люди, у яких душа і воля сильніші за тіло».

Члени відбіркової комісії отримали узагальнені за сучасними міжнародними методиками дані про кандидатів до складу збірної команди України. Після ознайомлення з матеріалами наступного тижня вони колегіально визначатимуть, хто саме з претендентів представлятиме Україну у Дюссельдорфі у 9 адаптивних видах спорту.

Нагадаємо, Україна вперше взяла участь в “Іграх Нескорених” в 2017 році. Мінветеранів є відповідальним за організацію та проведення “Ігор Нескорених” з 2019 року. Через пандемію Covid-19 “Ігри Нескорених” двічі переносились та відбулись лише у 2022 році. За результатами змагань, які відбулися в м. Гаага, Королівство Нідерланди у квітні 2022 року, збірна команда України виборола 16 медалей.

У жовтня 2022 року Мінветеранів підписало Кодекс поведінки країн-учасниць, розроблений міжнародною Фундацією Ігор Нескорених.

За пропозицією Мінветеранів Верховною Радою України було законодавчо унормовано визначення спорту ветеранів війни як окремого напряму спорту.