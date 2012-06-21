У середу, 12 липня, в Україні розпочалася процедура подачі абітурієнтами електронних заяв для вступу до вищих навчальних закладів. Про це повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки.
Зазначається, що у 2017 році абітурієнти можуть подавати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2017 і 2016 років, а подача заяв можлива тільки в електронному вигляді через електронні кабінети, які можна зареєструвати до 18:00 25 липня.
«Всього кожен абітурієнт може подати 9 заяв на 4 спеціальності. Прийом документів триватиме до 18:00 26 липня», – йдеться у повідомленні.
У той же час, ті абітурієнти, які при вступі до вузів мають здавати творчі іспити, або вступають не на підставі результатів ЗНО – можуть подати заяви до 18:00 20 липня.
Списки рекомендованих до зарахування у вузи на місця державного замовлення повинні бути опубліковані не пізніше 12:00 1 серпня, а саме зарахування має відбутися до 12:00 7 серпня.
Нагадаємо, для вступників з тимчасово окупованих територій запрацювали освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна», через які вони можуть вступити до вишів за спрощеною процедурою без ЗНО.