За ініціативи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури розпочалося формування реєстрів громад, які постраждали від підриву росіянами Каховської ГЕС. Також розробляється план відновлення цих територій за участі провідних експертів. Про це повідомляє Урядовий портал.

До експертної групи увійшли представники Мінінфраструктури, Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, Київської школи економіки, Вокс Україна, Команд підтримки реформ (RST) та волонтерських організацій.

Щоб проаналізувати ситуацію та окреслити план дій, експерти побували безпосередньо у зоні лиха. В Херсоні вони зустрілися з представниками обласної військової адміністрації.

Наразі триває опитування органів місцевого самоврядування щодо потреб громад, які постраждали від підриву Каховської ГЕС. Вся інформація передається міжнародним донорам і партнерам, які спільно з українським Урядом надаватимуть необхідну допомогу.

«Це потрібно для того, щоб розуміти реальні потреби у відновленні водопостачання, водовідведення, теплопостачання, а також відбудови закладів охорони здоров’я і житла. Головні пріоритети – забезпечення населення питною водою, товарами першої необхідності та медикаментами у достатній кількості. Далі – відбудова критичної, соціальної та транспортної інфраструктури, аби мешканці постраждалих територій змогли повернутися до своїх домівок. Наразі ми збираємо дані щодо невідкладних заходів - до кінця 2023 року, заходів, що потребують виконання у короткостроковій перспективі - протягом 2024-2025 років, та довгострокових заходів - 2026-2030 років», - зазначила заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Азархіна.

Під час перебування на Херсонщині експертна група передала гуманітарну допомогу Херсонській обласній комунальній аварійно-рятувальній службі. За підтримки партнерської благодійної організації «Герць» та Укртрансбезпеки були доставлені генератори, мотопомпи з пожежними рукавами, промислові теплові гармати, гумові чоботи, акумуляторний будівельний інструмент.

Уряд України виділив 1,5 мільярда гривень на будівництво магістральних водогонів для забезпечення питною водою постраждалих населених пунктів. Кошти виділені Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Понад 845 мільйонів гривень спрямовано на розвиток проектних рішень та забезпечення заходів із транспортування питної води до постраждалих населених пунктів Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Уряд України виділив понад 980 мільйонів гривень для надання грошової допомоги тим, чиє житло було пошкоджене або знищене внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Якщо житло підлягає відновленню, грошову допомогу можна буде отримати за допомогою послуги єВідновлення у застосунку Дія.

Для відбудови знищеного житла застосовуватиметься тимчасова спрощена процедура. Заяву можна подати у паперовому вигляді через представників місцевої влади, а також з 15 липня через застосунок Дія.