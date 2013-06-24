Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури розпочинає проект, спрямований на посилення прозорості і підзвітності органів місцевого самоврядування та запобігання корупції у громадах. У його рамках буде відбуватися навчання антикорупційних уповноважених громад. Про це повідомляє Урядовий портал.

Першим кроком для реалізації проекту стало опитування серед антикорупційних уповноважених 170 міських рад щодо їх професійних компетенцій. Опитування, проведене за підтримки Програми розвитку ООН, буде використане у плануванні навчання уповноважених.

«Професійна робота антикорупційних уповноважених міських рад є важливою складовою в ефективному використанні ресурсів місцевого самоврядування. Спроможність громад забезпечити ефективну антикорупційну політику та прозорість своєї діяльності – це одне із завдань уповноважених, над рівнем навичок і знань яких ми будемо працювати. Для цього, зокрема, на базі Міністерства вже створюємо навчальний план», – наголосив заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Дані проведеного опитування свідчать, що 56% уповноважених міських рад поєднують свою посаду з іншими посадами. Така ситуація може впливати на якість та ефективність виконання обов’язків.

Окрім цього, 14% уповноважених не проходили жодного навчання на антикорупційну тематику. Майже 60% опитуваних вказали, що тема «Врегулювання конфлікту інтересів у працівників ОМС та депутатів» – найбільш потрібна для роботи уповноважених.

Довідково

Для пілотного проекту щодо оцінки антикорупційної системи були відібрані міські громади Луцька, Хмельницького та Калуша. За результатами його реалізації будуть розроблені/оновлені антикорупційні програми територіальних громад. У подальшому цей досвід масштабується на інші громади для розробки типових антикорупційних програм.