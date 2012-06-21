Міністр юстиції Павло Петренко та директор місії Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні, Білорусі та Молдові Сюзан Фрітц дали старт сall-центру Міністерства юстиції.
Відтепер отримати консультацію, залишити звернення чи скаргу можна, зателефонувавши на багатоканальний номер (044) 364-23-93 або надіславши лист на електронну пошту callcentre@minjust.gov.ua.
Call-центр працюватиме на базі нового відкритого офісу, обладнаного за підтримки USAID, який забезпечуватиме можливість особистого прийому громадян фахівцями і керівництвом міністерства.
До створення повноцінного сall-центру в міністерстві працювали окремі «гарячі лінії» за різними напрямами. Фактично громадяни не мали єдиної лінії, куди можна було б звернутися з будь-якого питання і де кожному допомогли б спеціалісти Мін’юсту. «Відтепер людина зможе звернутись з питанням в сall-центр Мін’юсту і в режимі онлайн отримати фахову консультацію в того співробітника, який відповідає за цей напрям», — наголосив міністр юстиції Павло Петренко.
Друге завдання сall-центру — контроль якості. Завдяки спеціально розробленій програмі в Міністерстві юстиції аналізуватимуть звернення громадян, зокрема скарги на дії чи бездіяльність тих чи інших підрозділів органів юстиції. За підсумками щомісячного аналізу робитимуть аналітичний звіт, який буде основою для притягнення до відповідальності або навіть звільнення тих керівників, які не впорались із професійними обов’язками.
«Цьогоріч один із пріоритетних напрямів діяльності Мін’юсту — відкриття сall-центрів у форматі відкритого простору, — каже Павло Петренко, — де надаватимуть послуги з реєстрації актів цивільного стану (отримання документів про народження, одруження). Ідеться про всі документи, які видає Мін’юст».
Друга категорія — сервісні центри органів виконавчої служби. «Ми продовжуємо реформу органів виконавчої служби. Один з її напрямів — фактичне створення відкритої прозорої системи комунікації громадянина і державного службовця під час виконання судового рішення, — додає Павло Петренко. — Поступово змінюватимемо органи державної реєстрації актів цивільного стану радянського стилю на сучасні європейські відкриті офіси і cервісні центри відкритого простору з виконання судових рішень. У цьому маємо підтримку урядів США і Канади. Думаю, протягом нинішнього і наступного років продемонструємо перші пілотні офіси такого типу. Наша мета — щоб у всій країні були такі точки доступу громадян до сервісів Мін’юсту. Основне завдання таких центрів — прибрати в роботі наших органів черги і забути про бюрократію».