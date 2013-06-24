В Ірпені відбувся масштабний забіг «Діємо на користь постраждалих» з нагоди старту акції «16 днів активізму проти насильства». Організатори забігу – ГО @UA Experts за ініціативи Офісу Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та підтримки @United Nations in Ukraine. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Ми починаємо не лише 16 днів активізму проти насильства, ми починаємо щорічний марафон. Сподіваюсь, що кожного року ми будемо збиратись на площах України та світу для того, щоб показати громадянам, які потребують допомоги, що вони можуть на неї розраховувати, і що ми не замовчуємо злочини насильства», – зазначила Ольга Стефанішина під час відкриття забігу.

Урядовиця закцентувала, що з початком повномасштабної війни питання насильства отримали зовсім інше розуміння. Наразі не йдеться лише про насильство в умовах цивільного життя. Сьогодні йдеться також про воєнні злочини росії в Україні.

«Багато хто з жителів Ірпеня зустрівся з цими злочинами насильства під час війни. Тисячі громадян, які говорили про насильство, звертались за підтримкою, і десятки тисяч тих, хто не зміг знайти собі сили звернутись по допомогу. Усі вони вже ніколи не зможуть жити як раніше. Злочини насильства, які ми пережили, побачили - це жахливі злочини, про які не прийнято говорити, але допомоги потребує кожен», – сказала Ольга Стефанішина.

Участь у забігові взяли близько 1500 громадян. Серед них – урядовці, представники депутатського корпусу, керівники міжнародних організацій та дипломатичних представництв, громадські та культурні діячі, а також місцеве населення всіх вікових категорій.

«Те, що сьогодні на забіг зареєструвалися близько 1500 людей, говорить, що є щонайменше в 1500 разів більше можливостей дізнатись, що держава поряд зі своїми громадянами, що є допомога. Що про злочини насильства треба говорити, щоб була відповідальність, і зрештою ми змогли разом, колективно, пережити той жах, в якому ми існуємо», – сказала урядовиця.

Ольга Стефанішина підкреслила, що по всій території держави працюють 11 Центрів допомоги врятованим, куди може прийти кожен громадянин і спитати поради, попросити допомоги і таку допомогу отримати.

Урядовиця наголосила на важливості підтримки одне одного і солідарності з тими, хто пережив або досі перебуває у ситуації насильства.

«До сьогодні немає однозначної відповіді, коли настане перемога, але в нас немає іншого шляху. Ця перемога буде обов'язково. Для цього потрібно залишатись єдиними, допомагати один одному і знати, що попри втому, іноді зневіру, ми маємо продовжувати боротися», – підкреслила урядовиця.

Після завершення забігу у місті Ірпінь естафета була передана іншим містам України та представникам української діаспори у США (Чикаго). Так, зокрема, естафету столичного регіону прийняли Ніжин, Вінниця, Хорошів, Калуш, Коростень, Мукачево, Лубни, Кривий Ріг, Дніпро, Луцьк, Тернопіль, Ужгород, Львів та Кам’янець-Подільський.

Довідково

Акція «16 днів активізму проти насильства» щорічно відзначається з 25 листопада до 10 грудня у більш ніж 100 країнах світу з 1991 року з метою активізації спільних зусиль заради об’єднуючої мети: безальтернативної протидії всім формам насилля.