У рамках проекту єЧерга для перетину кордону розпочинається тестування камер автоматичної фіксації в найбільшому вантажному пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ». Камери допоможуть перевіряти, чи є транспортний засіб в системі єЧерга, та автоматизують процес перетину кордону. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Ми послідовно працюємо над цифровізацією процесу перетину кордону та забезпеченням прозорості всіх процесів. В основі – мінімізація корупційних ризиків та будь-яких маніпуляцій. Камери автоматичної фіксації – це один із інструментів, який прибирає людський фактор та сигналізує, чи є транспортний засіб в системі єЧерга. Паралельно також обстежуємо ще 15 пунктів пропуску на предмет встановлення аналогічних камер», – наголосив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Процес перетину кордону за допомогою камер автофіксації складатиметься з чотирьох етапів:

Вантажівка чи автобус під’їжджає до пункту пропуску;

Камера автоматично зчитує номери транспортного засобу;

Відбувається автоматична перевірка на наявність авто в єЧерзі;

Екран сигналізує водію про “зелене світло” на в'їзд в пункт пропуску.

Якщо авто немає в системі, то водій побачить відповідне сповіщення на екрані.

Тестування камер триватиме кілька тижнів, після чого вони будуть запущені у повноцінну роботу. На випадок відключень світла та перебоїв з інтернетом вже пропрацьовано питання резервного живлення та доступу до мережі.

У випадку перетину кордону незареєстрованого в системі єЧерга транспорту, наприклад медичного, у системі буде відмітка про це рішення уповноваженої особи. Таким чином всі рішення будуть зафіксовані.

Нагадаємо, за час реалізації проекту єЧерга кордон за онлайн-записом перетнуло більше 540 тисяч транспортних засобів, з яких 17 тисяч – автобуси.

Проект «Електронна черга перетину кордону» реалізується Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України, Укртрансбезпекою, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України, Державною митною службою України та Державною прикордонною службою України за підтримки USAID / UK aid проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS».