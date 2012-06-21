Громадська організація «Фундація прав людини» й Німецький координаційний центр з питань неформальної освіти та зайнятості (KWB) розпочав в Україні нову правозахисну програму СоmmUNITY through mentorship за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ ФРН і в партнерстві з Черкаською обласною державною адміністрацією та Черкаським міжнародним благодійним фондом «Небайдужі». Його мета — посилення професіоналізму лідерів громадських організацій в онлайн-правозахисті й блогерстві шляхом впровадження менторської програми для лідерів, які захищають інтереси внутрішньо переміщених осіб.
Будь-який підприємець-початківець не може точно визначити, чого саме він не знає. Рід Хоффман, засновник LinkedIn (соціальної мережі, яка останніми роками перетворилася на основний міжнародний засіб пошуку професійних контактів), якось сказав: «Заснувати стартап — це ніби скинути себе зі скелі й дорогою донизу спробувати скласти літак».
Ось тут і стане у пригоді ментор — власне це людина, яка вже складала такий літак. Вона допоможе розв’язати проблеми продажу й маркетингу. Ментор може навіть порадити, як змінити продукт, який ви виробляєте. Ідея менторства, особистого вчителя, який передає досвід і допомагає розібратися в тій або іншій справі, існує з давніх часів. А в епоху стартапів вона набула нової форми. Найкорисніше навіть не те, що зі стартапами працюють досвідченіші люди, а те, що вони допомагають оцінити все збоку, ніби в дзеркалі відображають справжній стан справ.
Від початку бойових дій на сході України Черкащина прийняла понад 18 тисяч вимушено переміщених осіб, розповів заступник директора обласного контактного центру Микола Шевчук. Нині на території області проживають майже 15 тисяч людей зі сходу. Багато з них стають підприємцями, розпочинають власну справу. Місцева влада й громадські організації як можуть допомагають переселенцям. Влаштовують діток до дитячих садочків, за найменшої можливості сприяють у працевлаштуванні. Правильно оформити документи, одержати фінансову підтримку, необхідну пораду — усе це допоможуть зробити в обласному контактному центрі. В області діє програма «Турбота», спрямована саме на розв’язання подібних проблем.
Разом із тим, ті, хто розпочинає власну справу, не завжди грамотно просувають свої послуги на ринку, зокрема й за допомогою соціальних мереж чи блогів. Як розповів на круглому столі, присвяченому реалізації програми CommUNITY, представник Черкаської агенції підтримки підприємництва та інвестицій Дмитро Смаглюк, відкриваючи стартапи, переселенці ще не повною мірою використовують можливості соцмереж. Тим часом, аби створювати й просувати свої сторінки, приміром, у Фейсбуці, необхідно виконувати кілька чітких рекомендацій, зокрема вести цілеспрямовану кампанію. На жаль, новачки припускаються помилок, а відповіді на більшість важливих запитань можна отримати тільки шляхом постійної практики. Важко переоцінити для успішного просування власної справи й менторство. Автори згаданого проекту планують створити робочі пари, де ментор вчитиме свого підопічного у тій чи тій сфері життя. Незабаром буде сформовано п’ять таких пар.