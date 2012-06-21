Рівень оплати населенням за надані комунальні послуги з централізованого опалення гарячого водопостачання за 2016 рік становить на рівні 93%, передає УНН з посиланням на прес-службу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
«Cтан розрахунків населення за підсумками 2016 року, за даними звітності ліцензіатів НКРЕКП, не підтверджує інформацію про суттєве погіршення рівня оплати споживачів за надані комунальні послуги, який за умови своєчасного проходження розрахунків по пільгам та субсидіям у 2016 році, становить майже 93%, що відповідає рівню оплати у 2014—2015 рр.», — повідомили у Комісії.
До того ж, за інформацією НКРЕКП, бюджетні установи на 100% розрахувалися за спожиті компослуги, як це було у 2014—2015 роках.