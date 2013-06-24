Міністр оборони України Рустем Умєров з командою здійснив робочу поїздку до оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» та бойових підрозділів, що ведуть оборонні та наступальні дії на східному напрямку. Про це повідомляє Урядовий портал.

Командувач ОСУВ «Хортиця» генерал-полковник Олександр Сирський доповів Міністру оборони про роботу на обʼєднаному командному пункті, управління діями підрозділів у складі угруповання, а також оперативну обстановку на фронті в зоні відповідальності «Хортиці», склад сил та засобів противника, напрямки його ймовірних дій.

Також Рустем Умєров відвідав бойові частини - 24-ту окрему механізовану бригаду ім. короля Данила, 92-гу окрему штурмову бригаду ім. кошового отамана Івана Сірка, 93-тю окрему механізовану бригаду «Холодний Яр», 80-у окрему десантно-штурмову бригаду, 5 окрему штурмову бригаду.

На основному командному пункті Бахмутського напрямку Міністр оборони заслухав доповідь командира, ознайомився зі складом сил та засобів наших підрозділів, станом справ та діями ворога.

На командному пункті 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, командир бригади полковник Павло Федосенко доповів про ситуацію на лінії бойового зіткнення в зоні відповідальності підрозділу. Військовослужбовці бригади подарували Рустему Умєрову стилізований прапор бригади.

Під час візиту до 93-ої окремої механізованої бригади «Холодний Яр», Міністр оборони Рустем Умєров зупинився на особливостях застосування безпілотних літальних апаратів. Командир бригади полковник Павло Паліса поділився досвідом ураження ворога FPV дронами.

«Розробка нових технологій — один з пріоритетів команди Міністерства оборони. Це безпрецедентна війна з використання новітніх видів озброєння. Маємо бути сильніші, на крок попереду нашого ворога, масштабувати технологічні рішення та створити наші українські технології Перемоги. Працюємо над цим», - зазначив Рустем Умєров.

Крім того, в рамках робочої поїздки у кожній з відвіданих військових частин Міністр поспілкувався із захисниками та захисницями східного напрямку. Рустем Умєров нагородив кращих воїнів державними відзнаками та відзнаками Міністерства оборони, вручив нагородну зброю, особисто подякував кожному і кожній, хто щоденно охороняє спокій наших людей.