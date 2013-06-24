Органи місцевого самоврядування зможуть безкоштовно скористатись проектами дизайну повторного використання для впровадження власних проектів відновлення. Розробка типових проектів проводиться в рамках Програми з відновлення України (URP) — рамкової позики від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Про це повідомляє Урядовий портал.

Серед типових проектів:

будівля центру надання адміністративних послуг загальною площею 443,90 м²,

будівлі закладів дошкільної освіти на 225, 150 та 75 місць,

будівлі закладів шкільної освіти на 1008, 672 та 336 місць.

«Використання типових проектів дозволить заощадити кошти та час на розробку проектної документації для об’єктів відновлення. Вони враховують сучасні вимоги щодо безпеки, безбар’єрності та енергоефективності. Кожна така будівля має підземне приміщення подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття. Крім того, їх можна легко адаптувати під потреби окремої громади, а отже і максимально пришвидшити будівництво», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Розробка проектів розпочалася у 2022 році, за цей час було проведено низку робочих зустрічей і консультацій представниками міністерств, регіональної та місцевої влади, проектних та експертних організацій. До 31 серпня 2023 р. проекти мають пройти державну експертизу, після чого стануть доступні на веб-сайті Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Проекти повторного використання розробила українська компанія «Творча Архітектурна майстерня А. Пашенько» (Architects Pashenko) у співпраці з Cowater International за ініціативи Міністерства відновлення та за фінансової підтримки Європейського Союзу і ЄІБ.

Застосування проектів повторного використання буде здійснюватися на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2022 р. № 1160 «Про затвердження Порядку розроблення, здійснення експертизи та застосування проектів повторного використання у будівництві та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 і від 23 травня 2011 р. № 554».