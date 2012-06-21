Розроблено законопроект про скасування мита та акцизів на всі автомобілі. Проект закону буде подано у Верховну Раду уже в червні 2017 року, повідомляє autocentre.ua.
«Я сподіваюся, що вже в червні наш законопроект про скасування (або зменшення, як вирішать народні депутати) мита та акцизу на імпорт всіх автомобілів потрапить в Верховну Раду».
Про це на своїй сторінці в Фейсбук пише генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко.
Хто з народних обранців є автором законопроекту (чи може їх кілька), Олег Назаренко не повідомляє.
«Я завжди акцентую, що мова йде про всі авто, а не про «скасування податків тільки на старі авто. А чому раптом тільки на вживані авто? Потрібно відміняти податки на усе: і нові, і старі», – пише Олег Назаренко.