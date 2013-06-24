Співпраця з Австрією в питаннях відновлення української енергетики та зміцнення регіональної енергетичної безпеки — спільні пріоритети для двох країн. На цьому наголосив перший віцепрем’єрміністр — міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з федеральним міністром європейських та міжнародних справ Австрії Беате МайнльРайзінгер. Сторони підписали меморандум про співпрацю.
Денис Шмигаль відзначив істотний потенціал співпраці з Австрією як у короткострокових, так і довгострокових проєктах.
«Розширення співпраці посилить енергетичну безпеку партнерів шляхом диверсифікації маршрутів постачання. А залучення австрійських інвестицій у розвиток української гідрогенерації і вітрової енергетики зміцнить енергетичну стійкість України. Для розвитку цих ініціатив домовилися про проведення великої конференції у Відні, присвяченої відбудові та відновленню енергетичного сектору України», — зазначив віцепрем’єрміністр.
Денис Шмигаль наголосив, що мета України — залучення партнерів до проєктів з реконструкції, модернізації та інвестицій в енергетичний сектор.
Міністри обговорили конкретні потреби української енергетики в контексті підготовки до наступної зими. «Ключове — аварійне відновлення та постачання критично важливого устаткування. Серед нагальних потреб — трансформатори», — нагадав Денис Шмигаль.
Перший віцепрем’єрміністр — міністр енергетики подякував Австрії за вже надану допомогу. Україна отримала понад 159 тонн обладнання, а також внесок до Фонду підтримки енергетики України обсягом 15,5 млн євро. Ці кошти дали змогу закупити обладнання для Харківської, Сумської та Київської областей.
«Запросив австрійських партнерів активно долучитися до формату співпраці в межах «Енергетичного Рамштайну». Дякую пані МайнльРайзінгер за послідовну підтримку України і готовність поглиблювати співпрацю», — резюмував Денис Шмигаль, повідомляє Міненерго.