Співпраця з Австрією в питаннях відновлення української енергетики та зміцнення регіональної енергетичної безпеки — спільні пріоритети для двох країн. На цьому наголосив перший віцепрем’єр­міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з федеральним міністром європейських та міжнародних справ Австрії Беате Майнль­Райзінгер. Сторони підписали меморандум про співпрацю.

Денис Шмигаль відзначив істотний потенціал співпраці з Австрією як у короткострокових, так і довгострокових проєктах.

«Розширення співпраці посилить енергетичну безпеку партнерів шляхом диверсифікації маршрутів постачання. А залучення австрійських інвестицій у розвиток української гідрогенерації і вітрової енергетики зміцнить енергетичну стійкість України. Для розвитку цих ініціатив домовилися про проведення великої конференції у Відні, присвяченої відбудові та відновленню енергетичного сектору України», — зазначив віцепрем’єр­міністр.

Денис Шмигаль наголосив, що мета України — залучення партнерів до проєктів з реконструкції, модернізації та інвестицій в енергетичний сектор.

Міністри обговорили конкретні потреби української енергетики в контексті підготовки до наступної зими. «Ключове — аварійне відновлення та постачання критично важливого устаткування. Серед нагальних потреб — трансформатори», — нагадав Денис Шмигаль.

Перший віцепрем’єр­міністр — міністр енергетики подякував Австрії за вже надану допомогу. Україна отримала понад 159 тонн обладнання, а також внесок до Фонду підтримки енергетики України обсягом 15,5 млн євро. Ці кошти дали змогу закупити обладнання для Харківської, Сумської та Київської областей.