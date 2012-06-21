Через збройний конфлікт на Сході України розширені функції центрів соціальних служб роботи з сім’ями, дітьми та молоддю. Першочерговим завданням є своєчасне надання якісних соціальних послуг незахищеним категоріям населення, плідна взаємодія центрів з об’єднаними територіальними громадами. За даними директора Запорізького обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Оксани Понікарової, протягом минулого року за місцем проживання соціальні послуги отримали майже 25 тисяч сімей. Минулого року було виявлено 165 жінок, які мали намір відмовитися від новонародженої дитини. Завдяки роботі фахівців центрів 141 жінка вирішила залишити малечу в сім’ї.
Загалом станом на перше січня 2017 року, в Запорізькій області є 201 прийомна сім’я (405 дітей), в тому числі дев’ять сімей і чотири дитбудинки сімейного типу для вимушених переселенців. Прийомні сім’ї перебувають під соціальним супроводженням центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді.