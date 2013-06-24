Кабінет Міністрів розширив перелік будівельних магазинів та компаній, які можуть долучитися до програми єВідновлення. Власники пошкодженого чи зруйнованого майна зможуть придбати будматеріали або скористатися послугами в компаніях-учасниках програми. Про це повідомляє Урядовий портал.

Стати учасником може як великий бізнес, так і маленький ФОП на ринку. Це можливість для компаній залучити нових клієнтів, адже за кошти, отримані за програмою єВідновлення, українці можуть купувати будівельні матеріали чи замовляти послуги ремонту лише в учасників програми. Наразі учасниками програми стали 1 106 компаній, з яких 178 — юридичні особи, а 928 — ФОПи.

Відтепер долучитися до єВідновлення можуть компанії, які ведуть діяльність за такими категоріями та МСС-кодами:

1711 — генеральні підрядники з вентиляції, теплопостачання та водопроводу;

1731 — підрядники з електрики;

1740 — ізоляція, мозаїка, штукатурні роботи, кам’яна кладка, облицювання плиткою, кахлем;

1750 — підрядники теслярських робіт;

1761 — покрівельні роботи, зовнішня обшивка стін, обробка листового металу;

1771 — підрядники бетонних робіт;

5065 — електричні частини та обладнання;

5074 — обладнання для водопроводу та опалювальної системи;

5198 — лакофарбова продукція та супроводжуючі товари;

5200 — товари для дому;

5713 — покриття для підлоги;

8911 — архітектурні, інжинірингові та геодезичні послуги.

Раніше учасниками програми єВідновлення могли стати компанії лише за трьома категоріями та МСС-кодами:

1520 — Генеральні підрядники житлового та торгового будівництва;

5211 — Магазини з будівельними матеріалами та пиломатеріалами;

5231 — Магазини зі склом, фарбою та шпалерами.

Якщо ваш бізнес відповідає умовам, подавайте заяву на порталі Дія. Для цього:

Зареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі Дія.

Приєднайтеся до послуги єВідновлення як бізнес.

Перевірте відомості про вас, зазначені в профілі в кабінеті на порталі diia.gov.ua.

Виберіть банк, внесіть інформацію про свій Merchant ID, яку необхідно отримати в контакт-центрі свого банку, та підтвердьте, що МСС-код діяльності вашого бізнесу відповідає умовам участі в програмі.

Виберіть тип точки продажу та внесіть інформацію про неї.

Перевірте заяву й підпишіть її за допомогою електронного підпису юридичної особи або фізичної особи-підприємця.

Це все. Далі можете відстежувати статус заяви в режимі реального часу в кабінеті на порталі Дія. Підтвердження про приєднання до програми надійде на електронну пошту.

Нагадаємо: з моменту запуску програми єВідновлення українці вже подали майже 48 тисяч заяв про отримання фінансової допомоги за пошкоджене чи зруйноване майно. З них майже 14 тисяч заявників отримали виплати на загальну суму понад 1,1 мільярда гривень.

Послугу єВідновлення розроблено Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з Міністерством цифрової трансформації за підтримки проекту USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS».