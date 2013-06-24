Прем’єр­міністр України Сергій Корецький разом з тимчасовим виконувачем обов’язків міністра оборони Євгенієм Хмарою зустрівся з віцепрезидентом американської оборонної компанії Raytheon з питань сухопутної та протиповітряної оборони, а також з виконавчим директором Raytheon Україна.

«Говорили про те, як швидко збільшити постачання ракет до систем Patriot перед зимою, розширити їх виробництво та зробити український ОПК ще сильнішим. Наша мета — не лише забезпечити потреби України, а й інтегрувати українські оборонні спроможності у глобальну систему безпеки», — зазначив глава уряду.

За словами Прем’єр­міністра, особливу увагу приділили спільному виробництву засобів ППО.

«Цей напрям президенти України та США обговорили під час зустрічі в Анкарі. Американська сторона запропонувала практичні кроки. Уряд України зробить усе необхідне, щоб ця робота розпочалася якнайшвидше», — сказав Сергій Корецький.

Прем’єр­міністр подякував Сполученим Штатам за незмінну підтримку України, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.