Невідкладно перевірити оприлюднену виданням The New York Times інформацію про нібито постачання з України ракетних двигунів чи відповідних технологій до Північної Кореї та доповісти про результати протягом трьох днів доручив Президент Петро Порошенко.
«Україна сумлінно дотримується міжнародного режиму нерозповсюдження. Добровільно позбувшись третього за потужністю ядерного потенціалу в світі, ми зробили унікальний внесок у міжнародну безпеку і ніколи б не дозволили собі поставити під сумнів нашу відданість міжнародним зобов’язанням», — підкреслив глава держави.
Він наголосив: «Хоч якими б абсурдними здавалися звинувачення на адресу України, як відповідальні партнери ми маємо уважно перевірити оприлюднену інформацію про нібито постачання ракетних двигунів чи відповідних технологій до Північної Кореї».
Президент доручив невідкладно, під головуванням Секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова та із залученням Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, а також державного підприємства «Південмаш» та конструкторського бюро «Південне», провести ретельне й всебічне розслідування ситуації та доповісти про результати протягом трьох днів.
«Переконаний, що це дасть змогу достеменно підтвердити надуманість припущень про «український слід» у північнокорейській балістичній історії та, ймовірно, локалізувати справжнє джерело і задум цього безпідставного фейку. Україна дорожить своєю діловою репутацією надійного партнера у сфері захисту і нерозповсюдження ракетно-космічних технологій», — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»