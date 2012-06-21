На проспекті Богоявленському в Миколаєві біля заводу «Зоря-Машпроект» збудували сучасну трамвайну зупинку. В місці очікування транспорту передбачено точку доступу до інтернету, підігрів даху і бічних панелей за допомогою сонячних батарей. Тут встановлено тривожну кнопку для виклику поліції. На зупинці також є екрани та інформаційне табло. Ці комплекси повністю автономні, адже використовують енергію, вироблену сонячними батареями, і можуть безперебійно пропрацювати п’ять днів навіть у похмуру погоду, коли нема джерела енергії. Крім того, на зупинці можна встановити камери відеоспостереження, інше інтелектуальне обладнання.
Подібні зупинки підпадають під визначення розумних. Встановили її за підтримки компанії CLA Urban International, яка презентувала свій проект сучасних зупинкових комплексів та вуличного освітлення. У межах пілотного проекту компанія пропонує встановити ще два сучасні зупинкові комплекси в Миколаєві. Якщо проект успішно втілять у життя, розглядатимуть можливість про продовження співпраці в межах співфінансування з містом.