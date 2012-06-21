На території Олешківських пісків, що на Херсонщині, створено туристичний маршрут на квадроциклах. Про це повідомляє ТСН.
«В одній з найбільших пустель Європи —Олешківських пісках — екстремали пропонують усім охочим проїхатися на квадроциклах. Така забава популярна в Єгипті та на Близькому Сході. А тепер вона доступна і в Україні. Так Херсонщина хоче привабити ще більше туристів», — йдеться в сюжеті.
Зазначається, що такої траси в Європі немає. Обов’язкова умова для мандрівників-відчайдухів — медична страховка на один день. Інструктори розповідають, як сидіти, за що триматися та як поводитися в екстремальних ситуаціях.
Крім подорожей на квадроциклі, Олешківською пустелею проводять і пішохідні екскурсії. Щоправда, варто пам’ятати, що влітку пісок тут нагрівається до 75 градусів.
Олешківські піски — унікальна місцевість. Тут мало рівного місця, переважають піщані гори. Масив діаметром близько
На території великого піщаного масиву організовано природоохоронну зону — Національний природний парк «Олешківські піски». Також тут розміщено військовий полігон.