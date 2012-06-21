На території Олешківських пісків, що на Херсонщині, створено туристичний маршрут на квадроциклах. Про це повідомляє ТСН.

«В одній з найбільших пустель Європи Олешківських пісках екстремали пропонують усім охочим проїхатися на квадроциклах. Така забава популярна в Єгипті та на Близькому Сході. А тепер вона доступна і в Україні. Так Херсонщина хоче привабити ще більше туристів», йдеться в сюжеті.

Зазначається, що такої траси в Європі немає. Обов’язкова умова для мандрівників-відчайдухів медична страховка на один день. Інструктори розповідають, як сидіти, за що триматися та як поводитися в екстремальних ситуаціях.

Крім подорожей на квадроциклі, Олешківською пустелею проводять і пішохідні екскурсії. Щоправда, варто пам’ятати, що влітку пісок тут нагрівається до 75 градусів.

Олешківські піски унікальна місцевість. Тут мало рівного місця, переважають піщані гори. Масив діаметром близько 15 км розташовано за 30 км на схід від Херсона, поблизу міста Олешки (до 2016 року Цюрупинськ). Його покривають бархани заввишки близько п'яти метрів. Появу цього невластивого для України феномену пов'язують з наслідками багатовікового переміщення русла Дніпра.

На території великого піщаного масиву організовано природоохоронну зону — Національний природний парк «Олешківські піски». Також тут розміщено військовий полігон. 

Укрінформ