Україна увійшла до 20 країн-учасниць конференції Roadmaps to New Nuclear, організованої Агентством ядерної енергії (NEA) у Парижі, які ухвалили комюніке щодо необхідності розвитку ядерної енергетики відповідно до глобальних енергетичних викликів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Українську делегацію на конференції очолював Міністр енергетики Герман Галущенко.

«Майбутнє атомної енергетики сьогодні вирішується в Україні. Консолідація міжнародних зусиль і припинення російського ядерного шантажу не тільки гарантує забезпечення ядерної безпеки, але і стане підвалиною для майбутнього розвитку галузі. Інноваційні технології відкривають неймовірні можливості для ядерної енергетики і декарбонізації, маємо не втратити цю можливість і продовжувати атомний ренесанс», - підкреслив очільник Міненерго.

У комюніке констатується, що атомна енергетика вже відіграє значну роль у досягненні кліматичних цілей і може відігравати ще більшу роль у досягненні глобального нульового викиду до 2050 року. Ця амбітна мета може бути реалізована шляхом продовження експлуатації існуючих атомних електростанцій за найвищими стандартами безпеки та широкомасштабного розгортання нових атомних електростанцій.

Учасники конференції наголошують, що забезпечення необхідного розвитку атомної енергетики у глобальному масштабі вимагатиме стратегічної міжнародної співпраці між урядами-однодумцями, а також державно-приватного партнерства та лідерства в галузі.

Участь у конференції взяли делегації низки країн, зокрема: Великої Британії, США, Канади, Чехії, Естонії, Фінляндії, Франції, Болгарії, Угорщини, Японії, Кореї, Польщі, Румунії, Нідерландів, Словаччини, Словенії, Швеції, Туреччини, Гани та України.