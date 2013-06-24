Всеукраїнський CDTO Forum 2026 об’єднав понад 100 лідерів цифрової трансформації з міністерств, центральних органів виконавчої влади, обласних військових адміністрацій та громад. Відкриваючи захід, перший віцепрем’єр­міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль зауважив, що цифрова трансформація — один із провідних напрямів комплексних реформ в Україні.

«Цифрові рішення в енергетиці виходять на перший план у підготовці до наступної зими. Ідеться про інтеграцію до європейського енергетичного простору, посилення кібербезпеки, розвиток прозорих інструментів для інвестицій та створення зручних сервісів для людей», — зазначив він.

Як зауважив заступник міністра Денис Шугалій, подальша цифрова трансформація енергосектору країни підвищить рівень його кіберстійкості та сформує єдиний безпековий простір критичної інфраструктури держави.

«Нещодавно ми ввели в роботу Офіс цифрової трансформації при Міненерго та сформували портфель основних ІТ­проєктів сектору. Наша мета — щоб Офіс цифрової трансформації забезпечував координацію всіх цифрових ініціатив Міністерства енергетики України, сприяв просуванню найуспішніших міжнародних практик і значно прискорив процеси цифрового розвитку в паливно­енергетичному комплексі України», — зазначив Денис Шугалій.

CDTO Forum 2026 став майданчиком для обміну досвідом, координації дій та напрацювання рішень для підвищення ефективності державного управління через цифрові інструменти. Учасники обговорили сучасні інструменти цифрового управління, зокрема індекс цифрової трансформації, дашборд CDTO для моніторингу проєктів у реальному часі, розвиток платформи «Дія.Цифрова громада» та впровадження моделі управління OKR (Objectives and Key Results), повідомляє Міненерго.