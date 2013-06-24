Технологічна компанія Cisco від початку 2023 року активно підтримує Україну на шляху цифрових реформ. Команда Мінцифри вперше зустрілася з представниками Cisco в січні на саміті в Давосі, а вже в червні підписали меморандум про співпрацю у сфері інновацій та цифровізації. Завдяки цьому Україна змогла долучитися до програми Cisco Country Digital Acceleration та розпочати спільну роботу над освітніми проектами, зокрема розвитком платформи Дія.Освіта, а також цифровими ініціативами у сфері кіберзахисту. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
«Співпраця із Cisco — сигнал для міжнародних компаній долучатися до підтримки України та разом реалізовувати інноваційні проекти. За рік з компанією Cisco ми змогли побудувати ефективну співпрацю: забезпечили школи Wi-Fi-роутерами та вебкамерами, запустили імерсивний хаб, працюємо над розробкою Стратегії інновацій, презентували CDTO Campus. Це лише початок. Уже на наступний рік маємо амбітні плани в інноваційних та технологічних сферах», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з питань інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Country Digital Acceleration (CDA) — це програма, ціль якої — прискорити цифровізацію та сприяти створенню нових робочих місць, зростанню ВВП й активному використанню інновацій як у державному, так і в приватному секторах. Програма CDA працює в майже 50 країнах світу, серед яких і Україна.
Участь у програмі вже дала результати:
- У межах проекту «Цифрові школи» передали в українські навчальні заклади 1 600 Wi-Fi-роутерів та 1 000 вебкамер від CISCO за сприяння USAID. Техніку використали для підключення інтернету в укриттях та облаштування кабінетів інформатики. Це дало змогу ще більшій кількості дітей якісно й безпечно навчатися офлайн.
- Запустили CDTO Campus, де українські лідери цифровізації можуть підвищувати свою кваліфікацію.
- Відкрили перший імерсивний хаб у Тернополі — безбарʼєрний простір, у якому кожен може навчатися, організовувати публічні зустрічі та освітньо-наукові заходи. Хаб обладнаний сучасною технікою від Cisco — планшетами, АR-гарнітурами, приладами для створення голограм та цифровими дошками. Деяких пристроїв навіть ще немає на ринку.
- Запустили освітні курси від Cisco на Дія.Освіта. Академія компанії переклала 9 власних освітніх курсів українською мовою, щоб українці могли покращити навички у сферах мережевих технологій, кібербезпеки, програмування та IT.
- У роботі Cisco Talent Bridge Matching Engine — інструмент допоможе менеджерам з персоналу швидше шукати кандидатів, а студентам — роботу.
- Компанія допомогла розробити стратегії інновації WINWIN;
- Також запустили проекти з підтримки кібербезпеки та захисту критичної інфраструктури України.