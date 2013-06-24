Технологічна компанія Cisco від початку 2023 року активно підтримує Україну на шляху цифрових реформ. Команда Мінцифри вперше зустрілася з представниками Cisco в січні на саміті в Давосі, а вже в червні підписали меморандум про співпрацю у сфері інновацій та цифровізації. Завдяки цьому Україна змогла долучитися до програми Cisco Country Digital Acceleration та розпочати спільну роботу над освітніми проектами, зокрема розвитком платформи Дія.Освіта, а також цифровими ініціативами у сфері кіберзахисту. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Співпраця із Cisco — сигнал для міжнародних компаній долучатися до підтримки України та разом реалізовувати інноваційні проекти. За рік з компанією Cisco ми змогли побудувати ефективну співпрацю: забезпечили школи Wi-Fi-роутерами та вебкамерами, запустили імерсивний хаб, працюємо над розробкою Стратегії інновацій, презентували CDTO Campus. Це лише початок. Уже на наступний рік маємо амбітні плани в інноваційних та технологічних сферах», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з питань інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Country Digital Acceleration (CDA) — це програма, ціль якої — прискорити цифровізацію та сприяти створенню нових робочих місць, зростанню ВВП й активному використанню інновацій як у державному, так і в приватному секторах. Програма CDA працює в майже 50 країнах світу, серед яких і Україна.

Участь у програмі вже дала результати: