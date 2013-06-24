Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка затверджує схеми електронної ідентифікації з різними рівнями довіри. Це спростить доступ українців до електронних послуг, а також дасть змогу гармонізувати українське законодавство в цій сфері з європейським. Про це повідомляє Урядовий портал.

Ухвалення постанови дозволяє:

Державному підприємству «Дія» стати постачальником послуг електронної ідентифікації;

здійснювати ідентифікацію на основі Дія.Підпису — схема «DIIA.PKI.Remote»;

здійснювати ідентифікацію на основі КЕП — схема «DIIA.PKI»;

здійснювати ідентифікацію на основі BankID Національного банку — схема «DIIA.Oauth».

Використання цих схем у сфері електронного урядування відповідатиме практиці Європейського Союзу. Країни ЄС зможуть визнавати наші засоби е-ідентифікації, це дасть змогу українцям користуватися європейськими електронними послугами.

Крім того, користувачі зможуть зручно та швидко використовувати засоби електронної ідентифікації для авторизації в різних державних системах.