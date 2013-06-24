Український фармацевтичний ринок постійно розвивається і за кількістю продукції та якістю може конкурувати з іноземними компаніями. МОЗ посилює співпрацю з Торгово-промисловою палатою України (ТПП), що надасть нові інструменти для подальшого розвитку вітчизняної фармгалузі. Про це повідомляє Урядовий портал.

Це ще один крок до розширення можливостей українських фармвиробників на світовому фармацевтичному ринку.

Про це йшлося під час зустрічі Міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка з представниками української Торгово-промислової палати.

Зокрема, ТПП готова надати консультативну та організаційну підтримку для МОЗ щодо налагодження співпраці з іноземними фармацевтичними партнерами – як приватними компаніями та корпораціями, так і загальнодержавними установами.

Також мова була про перспективу просування України як медичного туристичного напряму, звісно, в післявоєнний період. Однак фундамент для розвитку медичного туризму необхідно закладати вже зараз. Адже медичний туризм продовжує розширюватись і стрімко набирати обертів. Близько 50 млн людей у світі щорічно виїжджають за межі своєї країни, щоб отримати медичні послуги.

«Наше завдання – зробити так, щоб рейтинг українського лікаря був набагато вище середнього. Щоб іноземці знали, що у випадку проблем зі здоров’ям, вони можуть їхати в Україну. Зрозуміло, що це складно робити зараз, через війну та відсутнє авіасполучення, але ми маємо використати цей час на промоцію галузі на міжнародному рівні. Золоті руки українських лікарів та конкурентна вартість послуг можуть зробити Україну Меккою медичного туризму. Однак найперше ми маємо підвищити якість послуг для громадян України», – зауважив Віктор Ляшко.

До початку пандемії та повномасштабної війни впродовж року на лікування до України приїжджали близько 60 тисяч пацієнтів-іноземців. У середньому, кожен пацієнт витрачав на лікування 2,8 тисячі доларів.

З урахуванням супутніх видатків пацієнтів, це призведе також і до економічного зростання галузі та збільшення інвестиційної привабливості регіону.

Напрямами-лідерами у медичному туризмі України є репродукція, неврологія, реабілітація, пластична хірургія, офтальмологія, стоматологія, клітинна терапія та деякі напрями хірургії.