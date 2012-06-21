За даними міжнародної асоціації GSMA, що об’єднує мобільних операторів, зростання проникнення стільникового зв’язку на 10% збільшує продуктивність праці на 4,2%. А збільшення передачі мобільних даних удвічі спричинить зростання ВВП на душу населення на 0,5%. Про це йшлося на міжнародній конференції Huawei Mobile Broadband Forum, яка днями відбулася в Києві.
Найближчого десятиліття лідерською технологією у царині зв’язку залишиться 4G. Однак і 3G також продовжить розвиток. Значну роль у просуванні комунікаційних технологій відіграє держава. Від неї залежить встановлення оптимальних цін на радіочастотний ресурс, усунення бар’єрів для входження на ринок і забезпечення чесної конкуренції. Експерти вважають, що бюджет має заробляти не стільки на продажу ліцензій зв’язку, скільки на додаткових прибутках від бізнесу, який розвиватиметься на базі мобільних технологій.
Поки що в Україні немає національного покриття 3G. Триває підготовка до запровадження стандарту 4G, який вже використовують майже 170 країн. Брак нормального зв’язку стримує започаткування великих проектів. В Україні, наприклад, розглядають телемедицину як можливість поліпшити доступ до послуг охорони здоров’я для жителів сільської місцевості, які становлять третину вітчизняного населення. Заступник глави Адміністрації Президента України Дмитро Шимків зазначив, що така ініціатива дасть змогу отримувати консультації професійних лікарів навіть у найвіддаленіших населених пунктах. Однак як це зробити, якщо нині проникнення мобільного інтернету в селах становить 4%, у містах — 88%?
У GSMA пропонують скористатися досвідом інших країн. Зазвичай широке покриття мобільним інтернетом забезпечують у стандарті 3G на частотах, нижчих за 1 ГГц. Залучити інвестиції можна за рахунок видачі ліцензій для компаній зв’язку на триваліший період. Загальноприйнятий підхід — технологічна нейтральність, коли операторам дозволяють використовувати кілька технологій на одній частоті. Це економить кошти на ліцензії й дає змогу збільшити інвестиції в будівництво нових базових станцій.
Голова парламентського Комітету з питань інформатизації та зв’язку Олександр Данченко вважає, що для розвитку нових стандартів зв’язку необхідно змінювати законодавство і давати правове визначення технологічної нейтральності, спільного використання інфраструктури, рефармінгу або обміну частотами. Відповідні проекти законів очікують на голосування.
«Сучасні стандарти зв’язку нададуть нові можливості українцям: електронні гроші, мобільні платежі, електронна комерція. Розвиватимуться розумні міста. Люди зможуть користуватися новими послугами. Цифровий розрив з іншими країнами скорочуватиметься», — вважає регіональний віце-президент відомого виробника телекомунікаційного устаткування компанії Huawei Хоу Тау.
Мобільні оператори також виявили готовність поліпшувати покриття і вводити нові стандарти зв’язку. Однак їхні фінансові ресурси обмежені. Адже якщо у світі технології зв’язку змінюються раз на 10 років, то в Україні перехід між стандартами 3 і 4G становитиме 2—3 роки. Компанії, які працюють у галузі зв’язку, схвалили відвертий діалог між бізнесом і державою. На їхню думку, спільними зусиллями Україні вдасться надолужити технологічне відставання від інших країн.