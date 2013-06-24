Для України безумовний пріоритет — розвиток освіти. Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час Глобального запуску результатів останнього міжнародного дослідження якості освіти PISA.

Участь у заході взяли генеральний секретар ОЕСР Матіас Корманн, віцепрем’єр-міністр, міністр освіти Республіки Корея Лі Чжу Хо, міністр освіти і науки Естонії Крістіна Каллас, міністр освіти, культури, спорту, науки і технологій Японії Моріяма Масахіто.

«Освіта — той фундамент, на якому ми побудуємо повоєнну державу. Сильну, конкурентну, інноваційну, інтегровану в європейський простір», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр наголосив на важливості не просто дати учням знання, а сформувати компетентності для їх застосування, розвивати критичне мислення та, що особливо важливо під час війни, спроможність протидіяти ворожій пропаганді. За словами глави уряду, дослідження Програми міжнародного оцінювання учнів PISA, в яких Україна бере участь із 2016 року, дають змогу оцінити успішність кроків і скоригувати стратегію.

«2022 року ми вдруге взяли участь у міжнародному дослідженні. Представлений сьогодні звіт — джерело важливих даних про те, чим нам варто пишатися, а над чим необхідно ретельніше працювати», — підкреслив Денис Шмигаль.

Він звернув увагу, що дослідження відбувалося в екстремальних умовах. Та попри повітряні тривоги, обстріли, постійні стреси, понад 3800 учнів зі 164 закладів освіти України пройшли оцінювання.

«Хочу подякувати українським педагогам та організаторам за цей результат. А також за щоденну копітку працю», — сказав Прем’єр-міністр. Він наголосив, що уряд докладе всіх зусиль, щоб українська система освіти була стабільною й ефективною.

Денис Шмигаль подякував ОЕСР та її керівництву за постійну системну підтримку України в галузі освіти і науки. Україна вже підписала угоду про долучення до PISA-2025, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.