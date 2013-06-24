В Україні діють програми для підтримки та розвитку рибогосподарств. На цьому наголосив заступник міністра аграрної політики та продовольства Віталій Головня під час онлайн-семінару «Доступні фінансові та проєктні інструменти для розвитку рибного господарства України».

Участь у заході взяли представники Мінагрополітики, Держрибагентства, Мінекономіки, Офісу Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) в Україні, рибного бізнесу та громадськості.

«В Україні нині діють програми підтримки та розвитку рибогосподарств. Є проєкти, які запрацюють з наступного року. Підтримка доступна для різних напрямів галузі рибного господарства — аквакультури, промислового рибальства, адже зрозуміло, що війна позначилася на абсолютно всіх секторах економіки», — цитує заступника міністра аграрної політики та продовольства офіційний сайт профільного міністерства.

Серед іншого учасникам семінару презентовано програмунадання мікрогрантів«Власна справа». У її межах можна отримати два види грантів: до 150 тисяч гривень — за умови створення щонайменше одного робочого місця; до 250 тисяч гривень — за умови створення щонайменше двох робочих місць. Ця програма універсальна, без прив’язки до жодної сфери діяльності.

Інша грантова програма «єРобота» передбачає надання грантів для створення або розвитку переробних підприємств. Обсяг грантів може сягати до 8 мільйонів гривень. Заявку на отримання гранта або мікрогранта разом із прикріпленим бізнес-планом можна подати на порталі «Дія».

За словами т.в.о. голови Держрибагентства Ігоря Клименка, Мінагрополітики спільно з Держрибагентством напрацьовує державну підтримку галузі аквакультури у трьох напрямках: для поліпшення логістики підприємств, підвищення енергоефективності підприємств, що працюють за рециркуляційним принципом, модернізації виробництва та підвищення його ефективності.

«Усі майбутні програми підтримки мають стосуватися прозорого бізнесу. Якщо це наприклад аквакультура, то як мінімум це суб’єкти господарювання, які звітують про свою діяльність та мають офіційно працевлаштованих працівників. Такі гранти мають стимулювати не тільки економіку, а й прозорість усієї системи», — зазначив Ігор Клименок.

Учасникам семінару розповіли про програми грантової підтримки ФАО. Зокрема, в межах першого грантового циклу проєкту «Грантова підтримка для мікро- та малих виробників аграрної продукції» в секторі аквакультури у Львівській області було отримано 17 заявок від мікро- та дрібних виробників. Середній обсяг грантової підтримки за цією програмою становить 615 тисяч гривень. Заплановано, що наступне грантове вікно запрацює в листопаді, а сама програма буде доступною і для аквафермерів з інших областей України.

ФАО надає гуманітарну допомогу для представників рибного бізнесу. Зокрема, генератори в областях, що постраждали від активних бойових дій; грошову допомогу рибалкам, які постраждали від підриву Каховської ГЕС, повідомляє офіційний сайт Мінагрополітики.

Відділ аналітики

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