Нове моделювання пропонує інший погляд на те, як континенти, на яких ми живемо, змінилися протягом мільярда років

Поверхня Землі складається з окремих тектонічних плит, які перебувають у постійному русі. Саме завдяки цьому у нашої планети такий різноманітний рельєф. Вперше ідея про тектоніку плит була висловлена на початку минулого століття, але спочатку її відкинули.

Вчені відтворили рух плит за останній мільярд років. Раніше фахівці могли тільки показати, як дрейфують континенти. На цей раз був використаний новий підхід. Дослідники об'єднали геомагнітні дані (вони показують стан гірських порід щодо магнітних полюсів) і геологічні (вони описують активність на кордонах плит).

В результаті вийшла модель високої точності. Вона показує рух цілих тектонічних плит разом з континентами і океанами. Вперше була зроблена така повномасштабна реконструкція, яка демонструє подібний відрізок часу, повідомляє New York Times.

Ця екскурсія планетарної подорожі в часі має величезне значення для геологів, оскільки тектоніка плит контролює або впливає на все інше, що відбувається на Землі: на виникнення гір, вулканів, материків та океанів. Рух тектонічних плит визначає розподіл життя, одночасно сліпо керуючи його еволюцією: як закопуючи вуглець, так і викидаючи його, він регулює довгостроковий клімат у світі.

«Сюди входить час, коли Земля була гігантською сніговою кулею 700 мільйонів років тому; поширення складного життя тварин 540 мільйонів років тому; найбільше масове вимирання в історії Землі 252 мільйони років тому; еволюція квіткових рослин 130 мільйонів років тому; утворнення Гімалаїв, найвищих гір планети, 45 мільйонів років тому; і – на останній геологічній секунді – поява сучасних людей», – кажуть вчені.

Теорія про тектоніку плит особливо важлива для вчених, оскільки це рух впливає на все, що відбувається на Землі: наприклад, на еволюцію і клімат. Саме завдяки цьому виникли гори, вулкани, континенти та океани.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»