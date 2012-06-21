Під час масштабної спецоперації на півдні Італії затримано 116 членів мафіозних угрупувань.
Про це пише La republica.
Як повідомляється, під арештом опинилися члени одразу 24 мафіозних кланів, в тому числі найбільших в Італії, – Ндрангети і Коза Ностри.
В результаті спецоперації було затримано 116 представників кримінальних угруповань. У спецоперації брали участь більш як тисяча поліцейських, на пошук укриттів мафії були кинуті підрозділи спеціальних сил.
Так, зокрема у провінції Апулія були затримані 27 людей. Серед них виявилися мери двох міст – мер Аветрана Антоніо Міна і мер Ерк'є Джузеппе Маргеріта.
Крім того, ще 54 людини, яких підозрюють у зв'язках з угрупованням одного з ватажків Коза Ностри Бенедетто Сантапаола, затримані в провінції Катанія.
Затриманим інкримінують такі злочини як: вимагання, хабарництво, злодійство, відмивання грошей, напад на людей, незаконне зберігання вогнепальної зброї і наркоторгівля.
Вчора італійська поліція розпочала масштабну операцію із затримання членів мафіозних угруповань, в операції задіяли гвинтокрили, пошукові собаки та спецназ.