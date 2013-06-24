Група українських державних службовців завершила тижневу навчальну програму з підготовки експертів у сфері європейської інтеграції, організованої Міністерством закордонних справ Румунії та Румунською агенцією розвитку міжнародної співпраці у співпраці з Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції. Про це повідомляє Урядовий портал.

Метою зазначеної навчальної програми є ознайомлення її учасників з інституційною системою ЄС, секторальною інтеграцією, доступом до структурних фондів, транскордонною співпрацею та економічною політикою ЄС.

Такі навчальні програми допоможуть підвищити спроможність та кваліфікації українських експертів євроінтеграційної сфери, які долучені до процесів підготовки до переговорного процесу щодо членства України в ЄС.

«Україна динамічно рухається до відкриття перемовин про членство в ЄС, тому зараз особливо важливо переймати досвід країн-членів, які вже пройшли цей шлях, – прокоментувала Віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. – Ми вдячні румунським партнерам, що відгукнулися на пропозицію запустити процес обміну досвідом. Сподіваюся, такі програми обміну допоможуть посилити співпрацю між нашими державами та стануть фундаментом для майбутніх спільних проектів та ініціатив».

Навчання пройшли 20 державних службовців, зокрема представники Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, Офісу Президента України, комітетів Верховної Ради України, міністерств та відомств. Протягом п’яти навчальних днів держслужбовці переймали досвід румунських колег для успішної реалізації європейських прагнень України.