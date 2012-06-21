На Вінниччині цікаво і змістовно пройшов Міжнародний літературно-мистецький фестиваль «Русалка Дністрова». Цього разу його приймало колоритне село Ольгопіль, що в Чечельницькому районі. Гостей, а це представники влади різного рівня, письменники, науковці й краєзнавці, хлібом і сіллю зустрічали місцеві хлібороби і тваринники, пасічники й гончарі, вишивальниці й народні майстри. Хлібом і сіллю — цим міцним перевеслом, яке іде з українських глибин, згуртована тутешня громада. Гостям до серця були гладенькі дороги, нові сучасний дитячий майданчик і стадіон, якими не кожний райцентр може похвалитися. За словами голови облдержадміністрації Валерія Коровія, в цьому селі дуже високе почуття патріотизму, що є локомотивом його розвитку.
Родзинкою літературно-мистецького фестивалю стало відкриття в селі скульптурної композиції — пам’ятників Великому Кобзареві та героїні його поеми Катерині. Профінансувало проект місцеве господарство, а виконав замовлення скульптор, член Національної спілки письменників Микола Крижанівський.
«Ідея, яку ми виношували протягом останніх років, реалізувалася. Сьогодні відкриваємо пам’ятник генієві українського слова Тарасові Шевченку. Ми розвиваємося, демонструючи міцність українських традицій. Такі справи надихають і дають нові ідеї», — сказав депутат обласної ради керівник місцевого господарства Павло Каленич.
Цьогорічний фестиваль присвячений 180-річчю виходу в світ духовного пам’ятника української культури — альманаху «Русалка Дністровая» та 140-річчю з дня народження українського композитора, хорового диригента, громадського діяча, педагога Миколи Леонтовича. Захід проводять задля налагодження співпраці з країнами ближнього закордоння, вивчення та популяризації історії рідного краю та його духовних надбань. Протягом трьох днів учасники фестивалю ознайомилися з доробками письменників з Києва, Івано-Франківська, Львова, Одеси, Хмельницького і Вінниччини. Було презентовано ювілейний альманах «Русалка Дністровая».
«Цим фестивалем ми хотіли об’єднати письменників і митців південно-західного краю з областей, які поєднані річкою Дністер. Ми дуже вдячні за підтримку нашої ідеї обласній державній адміністрації та Національній спілці письменників. Нас вразила громада Ольгополя, яка має надвисокий рівень самоорганізації. Починали фестиваль як творчий пленер письменників. І ось уже п’ятий ювілейний став справді творчим вибухом. Під час його проведення ми відкрили нових талановитих митців і літераторів», — зазначив один з організаторів заходу голова обласної організації Національної спілки письменників Михайло Каменюк.