Цими днями учнівський і педагогічний колективи Лебединської ЗОШ №5 стали учасниками міжнародного проекту «Діти — юні посли світу», зустрівшись із його представником членом Одеської обласної ради миру Іриною Гриник.Свого часу Ірина Миколаївна жила в Лебедині і навчалася в цій школі. Тепер живе в Одесі, вона представник Чорноморської флотилії юних моряків, член асоціації моряків-підводників імені О. Маринеску. А зустріч у Лебедині ініціював директор СТОВ «Перемога» Лебединського району ветеран-підводник Анатолій Онайко, який три роки служив у Кронштадті й Полярному під Мурманськом, а нині успішно очолює одне з провідних економічно міцних сільськогосподарських підприємств краю.
Під час зустрічі гостя розповіла про міжнародний проект, спрямований на підтримку миру в усьому світі. Його учасники готують спільний рушник, на який додають частини з міст і місць світу, вишиваючи на ньому відповідні географічні назви. До його створення вже долучилися активісти Македонії, Туреччини, кількох українських міст, а тепер настала черга Лебедина. Передбачають, що 21 вересня цього року, в День миру, величезний рушник розгорнуть на Потьомкінських сходах в Одесі, де ним зможуть помилуватися не тільки місцеві городяни, а й численні гості чорноморського міста.У шкільній зустрічі взяли участь члени асоціації підводників Лебединського району на чолі з Михайлом Бондаренком, які разом з гостею подарували учням кілька примірників «Морського літературного альманаху».
За словами Анатолія Онайка, такі проекти надзвичайно актуальні, бо пропагують мир, добро, солідарність, так потрібні Україні. Тож він має намір у вересні організувати і профінансувати школярам і вчителям поїздку в Одесу, щоб вони на власні очі побачили велетенський рушник миру, на якому буде і частинка Лебедина.