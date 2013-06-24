Місія UNEP – в Україні. Про це вчора Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Урядовий портал.

«Протягом місяця експерти працюватимуть над оцінкою наслідків для довкілля від підриву греблі на Каховській ГЕС. Підготують рекомендації з відновлення постраждалих від підтоплення природоохоронних територій. Це результат наших домовленостей з Виконавчою директоркою UN Environment Programme Інгер Андерсен. Дякую Інгер, що прискорили бюрократичні процедури і ми маємо можливість провести перші консультації з експертами вашої команди в Києві в Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України», - зазначив Руслан Стрілець.

За його словами, для Міндовкілля зараз головне - напрацювати практичні кроки, які стануть частиною плану відновлення пошкоджених територій внаслідок теракту на греблі Каховської ГЕС.

У склад Експертної групи окрім фахівців UNEP з питань катастроф і конфліктів з біорізноманіття, ввійшли науковці міжнародних урядових організацій та конвенцій, які працюватимуть віддалено:

•Геологічна служба США;

•Міністерство інфраструктури та водного господарства Нідерландів;

•Агентство з охорони навколишнього середовища США;

•Швейцарське агентство розвитку та співробітництва;

•Федеральне Міністерство навколишнього середовища, охорони природи, ядерної безпеки та захисту споживачів Німеччини;

•Продовольча та сільськогосподарська організація ООН;

•Шведського агентства з надзвичайних ситуацій;

•експерти Бернської, Рамсарської, Конвенції про охорону біологічного різноманіття (CBD), Угоди AEWA, та Водної Конвенції.

«Ця співпраця буде плідною. Кожен з нас розуміє, що мовчати про катастрофу сьогодні – означає легалізувати завтра у будь-якому куточку планети. Тому наша держава не лише воює зі зброєю в руках. Україна сьогодні – рупор сенсів, які є базою в боротьбі за здорове довкілля всього світу», - висловив впевненість Руслан Стрілець.